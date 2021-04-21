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Царьград. Главное. Послание Путина на фоне протестов: хаос или поступательное развитие 21.04.2021

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Царьград. Главное 21.04.2021. Послание Путина на фоне протестов: хаос или поступательное развитие
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Царьград. Главное - Послание Путина на фоне протестов: хаос или поступательное развитие (21 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 21 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Сегодня не совсем обычная программа «Царьград.Главное». В режиме реального времени мы будем обсуждать ключевое политическое событие – послание главы российского государства, которое было озвучено на фоне попытки части оппозиции раскрутить новый виток хаоса и протестов. Прямые включения из разных городов России, а так же из центра российской столицы.

 

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