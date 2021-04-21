Царьград. Главное. США ввели новые санкции против России: к чему они приведут 15.04.2021

Царьград. Главное. Пенсий не будет: умники во власти и в «вышке» опасней санкций Байдена 16.04.2021

Царьград. Главное. За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога 20.04.2021

Сегодня не совсем обычная программа «Царьград.Главное». В режиме реального времени мы будем обсуждать ключевое политическое событие – послание главы российского государства, которое было озвучено на фоне попытки части оппозиции раскрутить новый виток хаоса и протестов. Прямые включения из разных городов России, а так же из центра российской столицы.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Послание Путина на фоне протестов: хаос или поступательное развитие (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.