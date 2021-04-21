Константин Сёмин - Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 21 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- США рассматривают запрос Киева о дополнительной помощи оружием;
- Эрдоган опроверг слухи о дыре в валютных резервах турецкого центробанка;
- В России выросли зарплаты на 2 процента и по сравнению с прошлым февралем;
- В Берлине полиция разогнала демонстрацию против повышения арендной платы за жилье;
- Вслед за Китаем и США центральный банк Англии заявил о намерении ввести цифровой фунт стерлинга;
- Полицейского Шовина, задушившего темнокожего Флойда в Миннеаполисе, признали виновным и приговорили по трем статьям;
- Вторая волна ковида ставит на колени Индию;
- Затея с организацией футбольной суперлиги для богатых провалилась;
- Государство будет платить иностранным кинокомпаниям, если они решат снимать в России;
- Утечка мозгов из России увеличилась в пять раз.
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