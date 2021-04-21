Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам 21.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 21.04.2021. Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам
21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021
Еще

Константин Сёмин - Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам (21 Апреля 2021)

32 просмотра
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 21 Апреля 2021

В этом выпуске:
- США рассматривают запрос Киева о дополнительной помощи оружием;
- Эрдоган опроверг слухи о дыре в валютных резервах турецкого центробанка;
- В России выросли зарплаты на 2 процента и по сравнению с прошлым февралем;
- В Берлине полиция разогнала демонстрацию против повышения арендной платы за жилье;
- Вслед за Китаем и США центральный банк Англии заявил о намерении ввести цифровой фунт стерлинга;
- Полицейского Шовина, задушившего темнокожего Флойда в Миннеаполисе, признали виновным и приговорили по трем статьям;
- Вторая волна ковида ставит на колени Индию;
- Затея с организацией футбольной суперлиги для богатых провалилась;
- Государство будет платить иностранным кинокомпаниям, если они решат снимать в России;
- Утечка мозгов из России увеличилась в пять раз.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу