В этом выпуске:

- США рассматривают запрос Киева о дополнительной помощи оружием;

- Эрдоган опроверг слухи о дыре в валютных резервах турецкого центробанка;

- В России выросли зарплаты на 2 процента и по сравнению с прошлым февралем;

- В Берлине полиция разогнала демонстрацию против повышения арендной платы за жилье;

- Вслед за Китаем и США центральный банк Англии заявил о намерении ввести цифровой фунт стерлинга;

- Полицейского Шовина, задушившего темнокожего Флойда в Миннеаполисе, признали виновным и приговорили по трем статьям;

- Вторая волна ковида ставит на колени Индию;

- Затея с организацией футбольной суперлиги для богатых провалилась;

- Государство будет платить иностранным кинокомпаниям, если они решат снимать в России;

- Утечка мозгов из России увеличилась в пять раз.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Оружие Зеленскому, Суперлига накрылась, Бегство ученых. Галопом по Европам (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.