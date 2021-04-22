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Полный контакт. Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу 22.04.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 22.04.2021. Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

 

«Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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