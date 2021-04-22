Полный контакт. Реакция на звонок Байдена Путину. Отношения РФ и США. Киев заискивает перед НАТО 14.04.2021

Полный контакт. Финальный провал Волкова. Истерика в ФБК*. Атака на Лукашенко. Скандал в Чехии 20.04.2021

Доброе утро!

«Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.