Политическая Россия - ЕС: 150 тысяч русских солдат готовятся прорвать границу Украины (21 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
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На границе с Украиной размещены свыше 150 тыс. российских военных, это означает риск дальнейшей эскалации, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, — цитирует ТАСС Борреля. — Я не могу сказать, откуда данная цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
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