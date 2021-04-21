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На границе с Украиной размещены свыше 150 тыс. российских военных, это означает риск дальнейшей эскалации, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, — цитирует ТАСС Борреля. — Я не могу сказать, откуда данная цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».

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