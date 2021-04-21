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Время в 21:00 21.04.2021

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Время в 21:00 21.04.2021
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Время в 21:00 (21 Апреля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: главная тема сегодня - послание Федеральному собранию; значительную часть послания Владимир Путин посвятил состоянию дел в экономике; президент определил задачи во внешней политике; вакцинация от коронавируса набирает обороты; 10 сотрудников американского посольства должны до 21 мая покинуть Москву; поисковая операция разворачивается у берегов Индонезии, где пропала подводная лодка; в США бывшему полицейскому Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.

 

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