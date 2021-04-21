Смотрите в этом выпуске: главная тема сегодня - послание Федеральному собранию; значительную часть послания Владимир Путин посвятил состоянию дел в экономике; президент определил задачи во внешней политике; вакцинация от коронавируса набирает обороты; 10 сотрудников американского посольства должны до 21 мая покинуть Москву; поисковая операция разворачивается у берегов Индонезии, где пропала подводная лодка; в США бывшему полицейскому Дереку Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (21 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.