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Открытый эфир. Борьба за Арктику и кому принадлежали бомбы в Чехии 21.04.2021

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Открытый эфир 21.04.2021. Борьба за Арктику и кому принадлежали бомбы в Чехии
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Открытый эфир - Борьба за Арктику и кому принадлежали бомбы в Чехии (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Операция-эскалация. Зачем США перебрасывают в Польшу десятки истребителей? А Великобритания - боевые корабли в Черное море?

 

- Что ж ты, Бабиш, сдал назад? Почему взрыв на оружейных складах за один день превратился из гостеракта в «нападение на частную собственность»?

 

- Угроза с севера. Что имел в виду госсекретарь США Блинкен, заявив, что в Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за изменения климата и растущей роли России?

 

- Провокации против китайского дракона. Какие военные ресурсы Америка намерена направить для -  ЦИТАТА - «борьбы с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе»?

 

- Отравить океан. Как идея США провести международный саммит по экологии согласуется с намерением их партнера Японии слить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»?

 

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