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Между тем. «Северный поток - 2»: противостояние 21.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 21.04.2021. «Северный поток - 2»: противостояние
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Между тем с Наталией Метлиной - «Северный поток - 2»: противостояние (21 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Почему в Бундестаге не верят аргументам США и Украины против запуска «Северного потока»? Остановить, или не дать работать на полную мощность: какие еще козыри остались у противников газопровода? Как Германия будет отстаивать свою энергетическую независимость после ухода Меркель с поста канцлера?

 

Почему Дания больше не прислушивается к настоятельным рекомендациям Соединенных Штатов? Надо ли ждать новых провокаций на Балтике? И когда именно по трубе побежит первый кубометр российского газа? Чем «Северный поток-2» так важен не только для европейских потребителей природного газа, но и для россиян?

 

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