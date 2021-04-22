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Дождь. Итоги акции за Навального 21 апреля. Встреча Путина и Лукашенко 22.04.2021

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Телеканал Дождь 22.04.2021. Итоги акции за Навального 21 апреля. Встреча Путина и Лукашенко
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Телеканал Дождь - Итоги акции за Навального 21 апреля. Встреча Путина и Лукашенко (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Во многих городах России прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального. К шествию по центральным улицам Москвы присоединились тысячи людей. К ним присоединилась Юлия Навальная, которую встретили аплодисментами. В Санкт-Петербурге силовики применяли к протестующим электрошокеры, а также провели несколько жестких задержаний в метро.

 

В Краснодаре митинг проходил на площади у здания городской администрации. В Перми, по оценке координатора местного штаба Навального, вышли более 7 тысяч человек. По данным «ОВД-инфо», к 22:30 (по мск.) задержаны 1004 человека по всей стране, больше всего задержаний в Петербурге — 351 человек.

 

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Александром Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля. Детали встречи двух лидеров раскрыла пресс-служба Кремля. Президенты обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества, а также работу в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

 

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