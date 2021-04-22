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Политическая Россия. Чехия отрицает руку Вашингтона и пальцы Брюсселя 22.04.2021

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Политическая Россия 22.04.2021. Чехия отрицает руку Вашингтона и пальцы Брюсселя
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Политическая Россия - Чехия отрицает руку Вашингтона и пальцы Брюсселя (22 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

В студии PolitRussia Иржи Юст, чешский журналист.

 

- Каковы намерения Чехии, если не испортить отношения с Россией?
- Комментарий к заявлению Марии Захаровой о прикрытии неудавшегося переворота в Белоруссии 
- О высылке дипломатов и работе чешского посольства 
- Почему правительство Чехии не называет взрыв терактом?
- О поставках оружия через Чехию
- Почему сведения о взрыве 2014 года обнародовали только сейчас?
- Какова роль США в чешском скандале? 
- О работе спецслужб 
- Об отказе Росатому в тендере
- О предложении эстонского экс-президента запретить россиянам въезд в Евросоюз.

 

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