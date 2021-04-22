В студии PolitRussia Иржи Юст, чешский журналист.

- Каковы намерения Чехии, если не испортить отношения с Россией?

- Комментарий к заявлению Марии Захаровой о прикрытии неудавшегося переворота в Белоруссии

- О высылке дипломатов и работе чешского посольства

- Почему правительство Чехии не называет взрыв терактом?

- О поставках оружия через Чехию

- Почему сведения о взрыве 2014 года обнародовали только сейчас?

- Какова роль США в чешском скандале?

- О работе спецслужб

- Об отказе Росатому в тендере

- О предложении эстонского экс-президента запретить россиянам въезд в Евросоюз.

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