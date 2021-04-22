Николай Стариков - Николай Стариков о провале митинга ФБК (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Предлагаю вашему вниманию фрагмент с моим участием прямого эфира на канале SolovievLive, посвящённого провалу несанкционированных протестных акций, инспирированных сидящими за рубежом функционерами ФБК (признан Минюстом иностранным агентом).
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