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Соловьёв LIVE. Сергей Кургинян: монолог. Премьера 22.04.2021

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Соловьёв LIVE 22.04.2021. Сергей Кургинян: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Сергей Кургинян: монолог. Премьера (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как попали в программу Владимира Соловьева? Готовитесь к эфирам?
О матери, учебе в школе и отношениях с отцом. 
Как выбирали ВУЗ для поступления? Как внутри вас сочетаются театр и политика? 
Кто состоит в аналитическом центре? Этот  центр для души или для заработка? 
У вас есть девиз? Вас когда-нибудь вербовали? 
О переломных моментах в жизни
Что самое важное в женщине лично для вас? Что страшно потерять? 
О чем сожалеете? 
О чем мечтаете?

 

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