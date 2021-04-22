Как попали в программу Владимира Соловьева? Готовитесь к эфирам?

О матери, учебе в школе и отношениях с отцом.

Как выбирали ВУЗ для поступления? Как внутри вас сочетаются театр и политика?

Кто состоит в аналитическом центре? Этот центр для души или для заработка?

У вас есть девиз? Вас когда-нибудь вербовали?

О переломных моментах в жизни

Что самое важное в женщине лично для вас? Что страшно потерять?

О чем сожалеете?

О чем мечтаете?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сергей Кургинян: монолог. Премьера (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.