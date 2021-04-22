Политическая Россия - Петров, Боширов и Чехия, высылки дипломатов. Николай Стариков (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
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В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".
- Что всё-таки случилось со Скрипалями?
- О торговле оружием в Чехии
- Почему Чехия высылает российских дипломатов именно сейчас?
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