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Политическая Россия. Петров, Боширов и Чехия, высылки дипломатов. Николай Стариков 22.04.2021

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Политическая Россия 22.04.2021. Петров, Боширов и Чехия, высылки дипломатов. Николай Стариков
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Политическая Россия - Петров, Боширов и Чехия, высылки дипломатов. Николай Стариков (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

 

- Что всё-таки случилось со Скрипалями?
- О торговле оружием в Чехии
- Почему Чехия высылает российских дипломатов именно сейчас?

 

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