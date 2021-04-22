Что Путин сказал в своём послании. Николай Стариков

В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".

- Что всё-таки случилось со Скрипалями?

- О торговле оружием в Чехии

- Почему Чехия высылает российских дипломатов именно сейчас?

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