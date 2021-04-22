Важливе. Разрыв отношений с РФ. Обострение на Донбассе

Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Касетні скандали президентів. Ніксон. Вотергейт

— Засідання «Слуг народу». Тищенко на вихід?

— Загострення на Сході. Зеленський VS Путін

— Локдаун та вакцинація

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Сергій Биков, політичний консультант

— Світлана Крюкова, заступник головного редактора Страна.UA

— Тетяна Кириченко, політичний оглядач

— Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл., голова партії «Народовладдя»

II ЧАСТИНА

— Святослав Піскун, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007рр, голова Союзу юристів України.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Россия отводит войска? Зеленский и Путин. Тищенко - на выход (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.