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НАШ. Марафон. Россия отводит войска? Зеленский и Путин. Тищенко - на выход 22.04.2021

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НАШ 22.04.2021. Марафон. Россия отводит войска? Зеленский и Путин. Тищенко - на выход
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НАШ - Марафон. Россия отводит войска? Зеленский и Путин. Тищенко - на выход (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Касетні скандали президентів. Ніксон. Вотергейт
— Засідання «Слуг народу». Тищенко на вихід?
— Загострення на Сході. Зеленський VS Путін
— Локдаун та вакцинація

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Биков, політичний консультант 
— Світлана Крюкова, заступник головного редактора Страна.UA    
— Тетяна Кириченко, політичний оглядач
— Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл., голова партії «Народовладдя»

 

II ЧАСТИНА
— Святослав Піскун, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007рр, голова Союзу юристів України.

 

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