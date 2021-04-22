НАШ - Марафон. Россия отводит войска? Зеленский и Путин. Тищенко - на выход (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Касетні скандали президентів. Ніксон. Вотергейт
— Засідання «Слуг народу». Тищенко на вихід?
— Загострення на Сході. Зеленський VS Путін
— Локдаун та вакцинація
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Биков, політичний консультант
— Світлана Крюкова, заступник головного редактора Страна.UA
— Тетяна Кириченко, політичний оглядач
— Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл., голова партії «Народовладдя»
II ЧАСТИНА
— Святослав Піскун, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007рр, голова Союзу юристів України.
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