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Время покажет. ”Красная черта” России 22.04.2021

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Видео 22.04.2021. Время покажет. ”Красная черта” России
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Видео - Время покажет. ”Красная черта” России (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

21 апреля президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Ключевыми темами стали социальная сфера и проекты, связанные с развитием инфраструктуры. Не осталась в стороне и международная политика. Владимир Путин предостерег Запад от соблазна «перейти в отношении России красную черту» и предупредил, что в противном случае наш ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким».

 

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