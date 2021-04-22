21 апреля президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Ключевыми темами стали социальная сфера и проекты, связанные с развитием инфраструктуры. Не осталась в стороне и международная политика. Владимир Путин предостерег Запад от соблазна «перейти в отношении России красную черту» и предупредил, что в противном случае наш ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким».

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