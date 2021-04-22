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Время покажет. Ультиматум Чехии 22.04.2021

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Видео 22.04.2021. Время покажет. Ультиматум Чехии
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Видео - Время покажет. Ультиматум Чехии (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Чехия потребовала от России вернуть в Москву всех высланных дипломатов в срок до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага пригрозила выслать еще больше российских дипломатов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ультимативный тон в отношении России недопустим.

 

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