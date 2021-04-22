Время покажет (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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Революция провалилась, вместо полумиллиона всего несколько тысяч по всей России, почему слили протест навальнят? Посол на ковёр, дипломатический скандал набирает обороты, Чехия ставит ультиматумы России, а их посла снова вызвали в МИД. За черту не заходить, Владимир Путин обозначил красные линии для Шерхана и Табаки, что же услышали в США? Роспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы, туристы из Турции и Танзании должны делать это уже сейчас, все остальные с 1 мая.
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