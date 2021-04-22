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Время покажет 22.04.2021

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Время покажет 22.04.2021
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Время покажет (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Революция провалилась, вместо полумиллиона всего несколько тысяч по всей России, почему слили протест навальнят? Посол на ковёр, дипломатический скандал набирает обороты, Чехия ставит ультиматумы России, а их посла снова вызвали в МИД. За черту не заходить, Владимир Путин обозначил красные линии для Шерхана и Табаки, что же услышали в США? Роспотребнадзор вводит двойные ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы, туристы из Турции и Танзании должны делать это уже сейчас, все остальные с 1 мая.

 

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