Кому и где Путин прочертил красную линию? Зачем Чехия выдвинула ультиматум в день послания президента России? Почему соратники Навального так и не смогли вчера порадовать западных кураторов? День вчера разделился на две части, днём слушали выступление главы государства, вечером следили за жалкими потугами сторонников осужденного блогера вызвать ему врача, в прямом смысле слова. Среди немногочисленной толпы, как обычно, были фрики, желающие хайпануть, некоторые кумиры молодежи.

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