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Место встречи. Красные линии 22.04.2021

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Место встречи 22.04.2021. Красные линии
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Место встречи - Красные линии (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Кому и где Путин прочертил красную линию? Зачем Чехия выдвинула ультиматум в день послания президента России? Почему соратники Навального так и не смогли вчера порадовать западных кураторов? День вчера разделился на две части, днём слушали выступление главы государства, вечером следили за жалкими потугами сторонников осужденного блогера вызвать ему врача, в прямом смысле слова. Среди немногочисленной толпы, как обычно, были фрики, желающие хайпануть, некоторые кумиры молодежи.

 

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