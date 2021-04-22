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Шафран. Зачем чиновники внедряют образовательный конвейер для наших детей 22.04.2021

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Шафран 22.04.2021. Зачем чиновники внедряют образовательный конвейер для наших детей
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Шафран - Зачем чиновники внедряют образовательный конвейер для наших детей (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Раньше школы оценивали по качеству образования и количеству медалистов. Теперь - по размеру: чем школа больше, тем лучше. Похоже, чиновники сделали выбор в превращении детсадов и школ в образовательные комбинаты, на которых нашим детям будут предоставлять образовательные услуги, в том числе - электронные. Что делать родителям, которые хотят, чтобы их дети получили действительно качественное образование, а не оказались пропущены через конвейер?

 

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