Раньше школы оценивали по качеству образования и количеству медалистов. Теперь - по размеру: чем школа больше, тем лучше. Похоже, чиновники сделали выбор в превращении детсадов и школ в образовательные комбинаты, на которых нашим детям будут предоставлять образовательные услуги, в том числе - электронные. Что делать родителям, которые хотят, чтобы их дети получили действительно качественное образование, а не оказались пропущены через конвейер?

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