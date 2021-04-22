Важливе. Зеленский хочет встретится с Путиным на Донбассе. Обращение Президента РФ

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Марченко Людмила, народний депутат України, ""Слуга народу";

– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.;

– Гайдай Валентин, політичний експерт

– Ялі Максим, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ);

– Молчанов Юрій, медіа експерт, журналіст;

– Доній Олесь, народний депутат України VI-VII скликання;

– Бондаренко Кость, політолог.

Обговорювані теми:

– Росія відводить війська. Донбас. Путін-Кіплінг

– 77% українських пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності. Заборгованість перед переселенцями;

– Демонтаж Монумента слави. Апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

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