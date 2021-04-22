НАШ - Россия отводит войска. Путин цитирует Киплинга: кто Шерхан (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Марченко Людмила, народний депутат України, ""Слуга народу";
– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.;
– Гайдай Валентин, політичний експерт
– Ялі Максим, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НАУ);
– Молчанов Юрій, медіа експерт, журналіст;
– Доній Олесь, народний депутат України VI-VII скликання;
– Бондаренко Кость, політолог.
Обговорювані теми:
– Росія відводить війська. Донбас. Путін-Кіплінг
– 77% українських пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності. Заборгованість перед переселенцями;
– Демонтаж Монумента слави. Апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.
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