В Москву на переговоры с Владимиром Путиным прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Глава России ответил на предложение Владимира Зеленского встретится в Донбассе. Владимир Путин отметил, что в последнее время действующее руководство Украина предпринимает много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Если г-н Зеленский хочет восстановления отношений, сказал Владимир Путин, мы будем это приветствовать, но с вопросами по Донбассу он должен встречаться с руководством ДНР и ЛНР.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.