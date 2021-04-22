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60 минут. Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс 22.04.2021

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60 минут 22.04.2021. Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс
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60 минут - Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

В Москву на переговоры с Владимиром Путиным прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Глава России ответил на предложение Владимира Зеленского встретится в Донбассе. Владимир Путин отметил, что в последнее время действующее руководство Украина предпринимает много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Если г-н Зеленский хочет восстановления отношений, сказал Владимир Путин, мы будем это приветствовать, но с вопросами по Донбассу он должен встречаться с руководством ДНР и ЛНР.

 

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Короче говоря,
22 Апреля 2021, 19:34
Пересидент России !!!
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Вовка Добрая Душа
22 Апреля 2021, 19:36

Украинцы с вас смеются .... вы лохи или кто ? .... Любой президент имел право не признавать Украину бандеровскую . Наша власть признала . Валентинаматвиенко .......

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