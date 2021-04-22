Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России 22.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 22.04.2021. «У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России
22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России (22 Апреля 2021)

198 просмотров
8
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Приведёт ли чешская выходка к разрыву дипотношений? 
Чехия рассчитывала на всеевропейскую солидарность против России, но расчет Праги провалился. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.

 

По мнению эксперта, ситуация, спровоцированная Чехией, является "очень серьезной и где-то взрывоопасной". Действия Праги с высылкой российских дипломатов и бездоказательными обвинениями в причастности РФ к подрыву военных складов во Врбетице могли поставить ситуацию на грань войны в Европе – Рар считает, что этому препятствует только ядерный арсенал России.

 

Чехия попыталась спровоцировать общеевропейский демарш против Москвы, но потерпела неудачу, отмечает политолог. Ни одна ведущая страна ЕС не поддержала пражский призыв к высылке российских дипломатов из солидарности с чехами, в результате чего в Праге наступило серьезное разочарование в Европе.

 

"Чехи просили от Евросоюза поддержку и высылку российских дипломатов. Но Германия, Франция, Австрия сказали "нет". Кто начинает высылать дипломатов? Чехи просто разнервничались, у них крыша поехала. Думаю, у них злоба не на Россию, выславшую дипломатов в ответ, а на ЕС, который их не поддержал", – сказал Рар.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу