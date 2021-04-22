"Путин уже в Ясиноватой". Реакция Донбасса на послание президента России и заявление Зеленского

Приведёт ли чешская выходка к разрыву дипотношений?

Чехия рассчитывала на всеевропейскую солидарность против России, но расчет Праги провалился. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.

По мнению эксперта, ситуация, спровоцированная Чехией, является "очень серьезной и где-то взрывоопасной". Действия Праги с высылкой российских дипломатов и бездоказательными обвинениями в причастности РФ к подрыву военных складов во Врбетице могли поставить ситуацию на грань войны в Европе – Рар считает, что этому препятствует только ядерный арсенал России.

Чехия попыталась спровоцировать общеевропейский демарш против Москвы, но потерпела неудачу, отмечает политолог. Ни одна ведущая страна ЕС не поддержала пражский призыв к высылке российских дипломатов из солидарности с чехами, в результате чего в Праге наступило серьезное разочарование в Европе.

"Чехи просили от Евросоюза поддержку и высылку российских дипломатов. Но Германия, Франция, Австрия сказали "нет". Кто начинает высылать дипломатов? Чехи просто разнервничались, у них крыша поехала. Думаю, у них злоба не на Россию, выславшую дипломатов в ответ, а на ЕС, который их не поддержал", – сказал Рар.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.