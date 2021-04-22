Царьград. Главное. Пенсий не будет: умники во власти и в «вышке» опасней санкций Байдена 16.04.2021

С 2005 года уровень газификации в России увеличился до 70 процентов. Однако на 100 процентов обеспечены газом всего 11 регионов страны. В минувшем году Минэнерго разработало дорожную карту с мерами по устранению барьеров на пути к ускоренной газификации. Главная идея состоит в том, чтобы гражданам не пришлось платить за т.н. последнюю милю. Однако все попытки навести порядок и удалить криминальные схемы натыкались на жесткое сопротивление. Накануне глава государства решил пойти на лобовое столкновение с теми, кто десятилетиями «сидит» на газовой трубе.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Государство уничтожит «газовый» криминал в России: кто заплатит за последнюю милю (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.