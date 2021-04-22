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Дождь. «Путину нужен был звонок от Байдена». Почему Шойгу поручил отвести войска от границы с Украиной 22.04.2021

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Телеканал Дождь 22.04.2021. «Путину нужен был звонок от Байдена». Почему Шойгу поручил отвести войска от границы с Украиной
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Телеканал Дождь - «Путину нужен был звонок от Байдена». Почему Шойгу поручил отвести войска от границы с Украиной (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении войск с юга России. После этого курс рубля резко укрепился. Командующие получили задачу приступить к возращению войск с юга с 23 апреля. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — заявил Шойгу. Для чего были нужны эти учения? Рассказал Александр Гольц, военный обозреватель, шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал».

 

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