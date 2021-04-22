В этом выпуске:

- Россия на пороге разрыва дипотношений со странами НАТО;

- Израиль и Сирия обменялись ударами;

- Евросоюз и Индия ведут переговоры о создании экономического союза против Китая;

- Инфляция в России снова рванула вверх – за третью неделю апреля плюс 2 десятых процента;

- Число обманутых дольщиков за первый квартал увеличилось на 5000 человек;

- Турция объявляет трёхдневный локдаун;

- В ЛНР на Алчевском металлургическом комбинате забастовка;

- На Курилах бастуют мигранты, занятые на строительстве соцобъектов;

- В Калуге и Иркутске городские власти запретили централизованное возложение цветов к памятнику Ленина.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Скоро дно. Мозги найдутся. Памятник Мединского. Галопом по Европам (22 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.