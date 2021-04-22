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Константин Сёмин. Скоро дно. Мозги найдутся. Памятник Мединского. Галопом по Европам 22.04.2021

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Константин Сёмин 22.04.2021. Скоро дно. Мозги найдутся. Памятник Мединского. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Скоро дно. Мозги найдутся. Памятник Мединского. Галопом по Европам (22 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Россия на пороге разрыва дипотношений со странами НАТО;
- Израиль и Сирия обменялись ударами;
- Евросоюз и Индия ведут переговоры о создании экономического союза против Китая;
- Инфляция в России снова рванула вверх – за третью неделю апреля плюс 2 десятых процента;
- Число обманутых дольщиков за первый квартал увеличилось на 5000 человек;
- Турция объявляет трёхдневный локдаун;
- В ЛНР на Алчевском металлургическом комбинате забастовка;
- На Курилах бастуют мигранты, занятые на строительстве соцобъектов;
- В Калуге и Иркутске городские власти запретили централизованное возложение цветов к памятнику Ленина.

 

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