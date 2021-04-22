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Политическая Россия. Народ троллит навальнистов после позорного провала митингов 22.04.2021

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Политическая Россия 22.04.2021. Народ троллит навальнистов после позорного провала митингов
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Политическая Россия - Народ троллит навальнистов после позорного провала митингов (22 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ни одной из целей не удалось достигнуть отсиживающимся за границей подельникам Навального, старавшимся вывести мамкиных революционеров на улицы российских городов. Навальнисты не смогли ни отравить информационный фон послания Владимира Путина Федеральному собранию, ни организовать массовые беспорядки, показав спонсорам, что не зря получали гранты. Теперь же народ вдобавок троллит «борцов с Режимом» и в хвост, и в гриву.

 

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