Ни одной из целей не удалось достигнуть отсиживающимся за границей подельникам Навального, старавшимся вывести мамкиных революционеров на улицы российских городов. Навальнисты не смогли ни отравить информационный фон послания Владимира Путина Федеральному собранию, ни организовать массовые беспорядки, показав спонсорам, что не зря получали гранты. Теперь же народ вдобавок троллит «борцов с Режимом» и в хвост, и в гриву.

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