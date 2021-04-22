Телеканал Дождь - Путин ответил Зеленскому и встретился с Лукашенко. Врачи просят Навального прекратить голодовку (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Путин добавил, что если Зеленский хочет обсудить конфликт в Донбассе, то ему нужно вести диалог с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Президент Беларуси упоминает послание Путина к Федеральному собранию: «Мы заметили большую человеческую нотку в этом послании» (Путин говорил о том, что Запад не замечает некоторые события. В пример, он приводил «покушение на убийство» Лукашенко).
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