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Президент России Владимир Путин заявил, что готов в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Путин добавил, что если Зеленский хочет обсудить конфликт в Донбассе, то ему нужно вести диалог с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Президент Беларуси упоминает послание Путина к Федеральному собранию: «Мы заметили большую человеческую нотку в этом послании» (Путин говорил о том, что Запад не замечает некоторые события. В пример, он приводил «покушение на убийство» Лукашенко).

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