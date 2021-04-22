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Николай Стариков. Ультиматум Чехии, как Петров и Боширов отдохнули в Праге 22.04.2021

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Николай Стариков 22.04.2021. Ультиматум Чехии, как Петров и Боширов отдохнули в Праге
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Николай Стариков - Ультиматум Чехии, как Петров и Боширов отдохнули в Праге (22 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о хамском поведении Чехии, которая пляшет под указку США, а также о приключениях героях народного эпоса Петрова и Баширова в Праге.


-​ Что всё-таки случилось со Скрипалями?
- О торговле оружием в Чехии
-​ Почему Чехия высылает российских дипломатов именно сейчас?

 

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