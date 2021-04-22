Николай Стариков - Ультиматум Чехии, как Петров и Боширов отдохнули в Праге (22 Апреля 2021)
Опубликовано: 22 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о хамском поведении Чехии, которая пляшет под указку США, а также о приключениях героях народного эпоса Петрова и Баширова в Праге.
- Что всё-таки случилось со Скрипалями?
- О торговле оружием в Чехии
- Почему Чехия высылает российских дипломатов именно сейчас?
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