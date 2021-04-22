Что сказал Путин. Будущее России. Враги за красной чертой

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о хамском поведении Чехии, которая пляшет под указку США, а также о приключениях героях народного эпоса Петрова и Баширова в Праге.



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