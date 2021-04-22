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Вечер с Владимиром Соловьевым 22.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 22.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (22 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Быстрым и понятным темпом сегодня были даны ответы на вопросы по Украине, Шойгу заявил об окончании учений и возвращении войск на постоянные места дислокации. На Украине началась настоящая то ли эйфория, то ли истерия по этому поводу, хотя непонятно почему. Разве Шойгу говорил о намерениях куда-то на кого-то нападать? Вдогонку к этой новости пришел еще и ответ Путина на предложение Киева о встрече. Если кратко, то дан совет встречаться с Пушилиным и Пасечником, там всё и решите.

 

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