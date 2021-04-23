60 минут. Вечерний выпуск. Послание президента: ответ на провокации будет ассиметричным и жестким 21.04.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Путин: мы готовы обсуждать с Киевом двусторонние отношения, но не Донбасс 22.04.2021

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 23 апреля 2021.

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