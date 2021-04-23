Соловьёв LIVE - Эпический провал протеста ФБК. Навальный прекратил голодовку. США уходят из Афганистана. СМЕРШ (23 Апреля 2021)
Опубликовано: 23 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Эпический провал протеста ФБК. Западные спецслужбы — "кукловоды" протеста?
- «Кому война, а кому мать родна»: как страны Восточной Европы нелегально поставляют оружие террористам.
- США выводят войска из Афганистана. Что ждет страну после вывода войск?
ФБК - признан иностранным агентом в РФ.
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