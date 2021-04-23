Эмираты, как они есть. АРМАГЕДДОНЫЧ

«У чехов поехала крыша»: Немецкий эксперт Рар об истерике Чехии из-за провала плана против России

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Эпический провал протеста ФБК. Западные спецслужбы — "кукловоды" протеста?

- «Кому война, а кому мать родна»: как страны Восточной Европы нелегально поставляют оружие террористам.

- США выводят войска из Афганистана. Что ждет страну после вывода войск?

ФБК - признан иностранным агентом в РФ.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Эпический провал протеста ФБК. Навальный прекратил голодовку. США уходят из Афганистана. СМЕРШ (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.