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Время покажет 23.04.2021

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Время покажет 23.04.2021
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Время покажет (23 Апреля 2021)

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Опубликовано: 23 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— заявление глава Минобороны РФ Сергей Шойгу о завершении учений в Южном и Западном военных округах и реакция Украины;

— дипломатическая война России и Чехии.

 

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