В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— заявление глава Минобороны РФ Сергей Шойгу о завершении учений в Южном и Западном военных округах и реакция Украины;

— дипломатическая война России и Чехии.

Смотрите онлайн Время покажет (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.