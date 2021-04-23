Время покажет (23 Апреля 2021)
Опубликовано: 23 Апреля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
В выпуске:
— заявление глава Минобороны РФ Сергей Шойгу о завершении учений в Южном и Западном военных округах и реакция Украины;
— дипломатическая война России и Чехии.
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