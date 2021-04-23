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Место встречи. Троянский конь 23.04.2021

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Место встречи 23.04.2021. Троянский конь
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Место встречи - Троянский конь (23 Апреля 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 23 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Для чего Байден затеял климатический саммит? Что ждет Россию с приходом зеленой энергетики? Готовы ли Штаты сами обойтись без нефтяной иглы? Саммит был организован по инициативе американцев, а опыт учит, что даже к самым благим и мирным инициативам заокеанских наших друзей стоит относиться с повышенной внимательностью. Ведь стелят они мягко, а вот спать иногда бывает жестковато.

 

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