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Соловьёв LIVE. Владимир Жириновский: монолог. Премьера 23.04.2021

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Соловьёв LIVE 23.04.2021. Владимир Жириновский: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Владимир Жириновский: монолог. Премьера (23 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

От чего пришлось отказаться ради политики?
Ощущение одиночества всегда присутствует? 
Что разочаровывает в людях?
О чем больше всего сожалеете? 
Если бы вы были из богатой семьи, ваша жизнь сложилась бы иначе?
О самом счастливом дне
В вашей жизни много стресса?
Как будете отмечать свое 75-летие?
Вы счастливый человек?

 

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