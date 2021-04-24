От чего пришлось отказаться ради политики?

Ощущение одиночества всегда присутствует?

Что разочаровывает в людях?

О чем больше всего сожалеете?

Если бы вы были из богатой семьи, ваша жизнь сложилась бы иначе?

О самом счастливом дне

В вашей жизни много стресса?

Как будете отмечать свое 75-летие?

Вы счастливый человек?

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