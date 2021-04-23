Бурное веселье среди наших сограждан вызвал скриншот новости и высказывании сенатора США от штата Делавэр Сарой Макбрайд. На скриншоте сказано, что «Госдеп поддержит вдову и семью Навального», хотя петушинский сиделец, как известно, жив и здоров. Несмотря на то, что скриншот, похоже, сделан в фотошопе, он пошёл гулять по соцсетям, вызывая всё новые ехидные комментарии.

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