Видео - Сергей Михеев. Политика – не место для слабых! Никакой Донбасс мы не сдадим! Лекция для студентов ДонНУ (23 Апреля 2021)
Опубликовано: 24 Апреля 2021
Сергей Михеев. Вот, что я скажу людям в Донецке и Луганске… Это мирный способ обеспечить вашу безопасность
Сергей Михеев. Признание ДНР и ЛНР – это очень сильная карта! Что может стать спусковым крючком
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