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Константин Сёмин. Медведев и компромисс. Игры патриотов. Майский загул. Галопом по Европам 23.04.2021

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Константин Сёмин 23.04.2021. Медведев и компромисс. Игры патриотов. Майский загул. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Медведев и компромисс. Игры патриотов. Майский загул. Галопом по Европам (23 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 24 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Холодная война вернулась, заявил Медведев и напомнил о карибском кризисе 62 года;
- Центробанк поднял ключевую ставку до 5 процентов;
- Производителей металлопроката уличили в сговоре;
- Господдержка фермеров не сработала – 9 из 10 хозяйств так ничего и не получили от государства;
- За время пандемии банки передали коллекторам долгов граждан почти на 600 миллиардов рублей;
- В правительстве обсуждают поддержку для российских разработчиков компьютерных игр;
- Байден обрушил американские биржи обещанием поднять налог на прирост капитала;
- В Турции после запрета криптовалюты облава на ее владельцев;
- В России ситуация с коронавирусом может осложниться уже в ближайшее время.

 

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