В этом выпуске:

- Холодная война вернулась, заявил Медведев и напомнил о карибском кризисе 62 года;

- Центробанк поднял ключевую ставку до 5 процентов;

- Производителей металлопроката уличили в сговоре;

- Господдержка фермеров не сработала – 9 из 10 хозяйств так ничего и не получили от государства;

- За время пандемии банки передали коллекторам долгов граждан почти на 600 миллиардов рублей;

- В правительстве обсуждают поддержку для российских разработчиков компьютерных игр;

- Байден обрушил американские биржи обещанием поднять налог на прирост капитала;

- В Турции после запрета криптовалюты облава на ее владельцев;

- В России ситуация с коронавирусом может осложниться уже в ближайшее время.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Медведев и компромисс. Игры патриотов. Майский загул. Галопом по Европам (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.