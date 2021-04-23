Российский взгляд на попытку госпереворота в Белоруссии. Почему опасно отвлекаться на умиротворяющую обстановку и самовары при обсуждении убийства первого лица страны, его детей и соратников? Как расценивать тотальное молчание западной прессы на провалившийся с треском план «Тишина»? Кто стоит за людьми из Zoom-конференций и к чему может привести подобное криминальное рандеву? Об этом и не только поговорили на белорусском ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

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