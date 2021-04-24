Соловьёв LIVE - Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова (23 Апреля 2021)
Опубликовано: 24 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Эпический провал протеста ФБК. Навальный прекратил голодовку. США уходят из Афганистана. СМЕРШ
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
- Из какой разведки Боширов и Петров?
- «Красные черты» России
- Ситуация на Донбассе.
Специальные гости:
- Александр Сосновский
- Александр Сладков.
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