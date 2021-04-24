Российская разведка не спит. Баранец о переброске армии на западные границы

Яков Кедми о том, почему США инициировали саммит по климату

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

- Из какой разведки Боширов и Петров?

- «Красные черты» России

- Ситуация на Донбассе.

Специальные гости:

- Александр Сосновский

- Александр Сладков.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.