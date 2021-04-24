Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова 23.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 23.04.2021. Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова
23.04.2021 23.04.2021 23.04.2021 23.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова (23 Апреля 2021)

183 просмотра
7
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

 

- Из какой разведки Боширов и Петров?
- «Красные черты» России
- Ситуация на Донбассе.

 

Специальные гости:
- Александр Сосновский
- Александр Сладков.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Россия ставит свои правила. Кто такие Петров и Боширов. «Красные линии» РФ. Плацдарм Леонкова (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу