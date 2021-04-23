Новая холодная война. Теперь в полную силу. Высылка дипломатов и атмосфера вражды. Попытки укрепить евроатлантическое союзничество и крепить строй. Куба прощается с семейством Кастро. К власти пришла молодежь. Какие перспективы у Острова свободы? Германия готовится к выборам. Партия "Зеленых" готовит свою кандидатуру канцлера. Изменится ли антироссийский настрой партии в случае прихода к власти?

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