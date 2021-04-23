«Красную линию для Запада мы установим сами»: где она должна проходить, по мнению президента? Варшавский договор в послании Владимира Путина — оговорка или намек? К чему могут привести дипломатические скандалы?



Санитарный щит на случай пандемий в будущем, а в настоящем — коллективный иммунитет от ковида, т. е. вакцинация. Сколько миллионов россиян привьются к лету?



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