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Своя правда. Красная линия 23.04.2021

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Своя правда с Романом Бабаяном 23.04.2021. Красная линия
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Своя правда с Романом Бабаяном - Красная линия (23 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Роман Бабаян

«Красную линию для Запада мы установим сами»: где она должна проходить, по мнению президента? Варшавский договор в послании Владимира Путина — оговорка или намек? К чему могут привести дипломатические скандалы?


Санитарный щит на случай пандемий в будущем, а в настоящем — коллективный иммунитет от ковида, т.  е.  вакцинация. Сколько миллионов россиян привьются к лету?


Александр Лукашенко собирается огласить самое главное решение за 25 лет. Что это будет?
И чего ждать от Украины? Захочет ли Путин встречаться с Зеленским в Донбассе или в любом другом месте?

 

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