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Сенат. Итоги Послания, "зеленые" проекты и цифровой суверенитет 23.04.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 23.04.2021. Итоги Послания, "зеленые" проекты и цифровой суверенитет
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Сенат с Юрием Богдановым - Итоги Послания, "зеленые" проекты и цифровой суверенитет (23 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Каковы новые ориентиры России в постковидном мире? Как государство будет поддерживать граждан? Итоги Послания президента Федеральному Собранию – в комментариях руководства Совета Федерации. Какие законы помогут адаптировать различные отрасли к изменению климата и наладить жесткий контроль в сфере борьбы с вредными выбросами? Интервью с сенатором Алексеем Майоровым. Что такое "зеленые финансы"? Рассказывает сенатор Елена Зленко. Как заставить мировые интернет-гиганты уважать российское законодательство? Поясняет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

 

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