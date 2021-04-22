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Открытый эфир. Холодная дипломатическая война и Табаки для Шерхана 22.04.2021

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Открытый эфир 22.04.2021. Холодная дипломатическая война и Табаки для Шерхана
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Открытый эфир - Холодная дипломатическая война и Табаки для Шерхана (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Холодная дипломатическая война. Почему Чехия перешла на язык ультиматумов и требует от России вернуть всех только что высланных сотрудников диппредставительства?

 

- Новый Табаки для Шерхана. Впервые в истории послом Украины в США стала женщина - большая поклонница всего американского и ненавидящая все русское экс-министр финансов Незалежной Оксана Маркарова.

 

- Подводный шпионаж НАТО. Почему в последнее время внимание США и стран Альянса сосредоточено исключительно на акватории Черного моря?

 

- Кулинарная декоммунизация. Как шеф-повар Евгений Клопотенко, без пяти минут заслуженный ветеран «борщовой войны», продвигает революционные идеи вытеснения «советской кухни» с территории Незалежной?

 

- Кто бы сомневался! Бывший полицейский Дерек Шовин признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда - по всем трем пунктам обвинения.

 

- Перехват русского гиперзвука?! Американские корпорации Lockheed Martin и Northrop Grumman в рамках проекта «Дальний удар» занимаются разработкой некоего «многоракетного перехватчика».

 

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