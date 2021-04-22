Кто и зачем спровоцировал дипломатический скандал между Москвой и Прагой? Посол США Джон Салливан улетает в Вашингтон - на консультацию или навсегда? Разорвать дипотношения или поговорить с Путиным - чего на самом деле добивается Зеленский? И чем в итоге закончится дипломатическое противостояние Запада и России?

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