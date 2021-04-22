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Между тем. Дипломатическая война 22.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 22.04.2021. Дипломатическая война
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Между тем с Наталией Метлиной - Дипломатическая война (22 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Кто и зачем спровоцировал дипломатический скандал между Москвой и Прагой? Посол США Джон Салливан улетает в Вашингтон - на консультацию или навсегда? Разорвать дипотношения или поговорить с Путиным - чего на самом деле добивается Зеленский? И чем в итоге закончится дипломатическое противостояние Запада и России?

 

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