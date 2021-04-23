Смотрите в этом выпуске: в мае этого года выходные с 1 по 10 без перерыва; президенты России и Египта договорились о возобновлении авиасообщения; в Чехии размышляют над дипломатическим скандалом; Россия примет семь матчей европейского футбольного первенства; похолодание и дождь со снегом ожидают столицу в ближайшие дни; доход от голосования в выпуске «Голос. Дети» будет направлен в благотворительный фонд «Перспективы».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (23 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.