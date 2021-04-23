Царьград. Главное. За недвижимость будем платить больше: что спровоцирует рост налога 20.04.2021

Царьград. Главное. Государство уничтожит «газовый» криминал в России: кто заплатит за последнюю милю 22.04.2021

Совет директоров ЦБ сегодня повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. - до 5%. Главная причина – резкий разгон инфляции, который привел к тому, что российские семьи вынуждены перейти в режим жесткой экономии трат на продукты питания, одежду и базовые услуги. Эксперты говорят о провале ДКП команды Набиуллиной. Академик РАН С.Глазьев считает, что сегодняшнее решение ЦБ загонит отечественную экономику «в очередную стагфляционную ловушку».

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