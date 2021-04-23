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Царьград. Главное. Провал Набиуллиной: из-за роста цен население экономит на продуктах и одежде 23.04.2021

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Царьград. Главное 23.04.2021. Провал Набиуллиной: из-за роста цен население экономит на продуктах и одежде
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Царьград. Главное - Провал Набиуллиной: из-за роста цен население экономит на продуктах и одежде (23 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Совет директоров ЦБ сегодня повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. - до 5%. Главная причина – резкий разгон инфляции, который привел к тому, что российские семьи вынуждены перейти в режим жесткой экономии трат на продукты питания, одежду и базовые услуги. Эксперты говорят о провале ДКП команды Набиуллиной. Академик РАН С.Глазьев считает, что сегодняшнее решение ЦБ загонит отечественную экономику «в очередную стагфляционную ловушку».

 

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