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Вести в субботу 24.04.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 24.04.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (24 Апреля 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

В день его новой премьеры с Никитой Михалковым. Какой в эту субботу выйдет спектакль Двенадцать и почему Михалков возвращается к этой пьесе вновь и вновь? Чем спектакль отличается от фильма и как и почему теперь пройдет в большом театре. Предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве и сегодняшняя ночная реакция Киева, что сказали? Ночное факельное шествие в годовщину геноцида в Армении.

 

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