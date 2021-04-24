В день его новой премьеры с Никитой Михалковым. Какой в эту субботу выйдет спектакль Двенадцать и почему Михалков возвращается к этой пьесе вновь и вновь? Чем спектакль отличается от фильма и как и почему теперь пройдет в большом театре. Предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве и сегодняшняя ночная реакция Киева, что сказали? Ночное факельное шествие в годовщину геноцида в Армении.

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