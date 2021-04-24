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Политическая Россия. МВД России отчиталось о вышвырнутых иностранцах-навальнистах 24.04.2021

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Политическая Россия 24.04.2021. МВД России отчиталось о вышвырнутых иностранцах-навальнистах
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Политическая Россия - МВД России отчиталось о вышвырнутых иностранцах-навальнистах (24 Апреля 2021)

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Опубликовано: 24 Апреля 2021

Отчёт о числе вышвырнутых из России иностранцев, митинговавших за Навального, опубликовало отечественное МВД. Тем, кого уличили в участии в незаконных уличных акциях, запретили въезд в нашу страну на 40 лет. То есть, фактически – пожизненно.

 

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