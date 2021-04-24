Война ещё не началась, а Украину уже сливают. Сергей Михеев

Отчёт о числе вышвырнутых из России иностранцев, митинговавших за Навального, опубликовало отечественное МВД. Тем, кого уличили в участии в незаконных уличных акциях, запретили въезд в нашу страну на 40 лет. То есть, фактически – пожизненно.

Смотрите онлайн Политическая Россия МВД России отчиталось о вышвырнутых иностранцах-навальнистах (24 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.