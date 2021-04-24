Задело с Николаем Петровым - Ментальные войны против России (24 Апреля 2021)
Опубликовано: 24 Апреля 2021
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Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал дипломатические скандалы, разразившиеся на этой неделе по всей Европе и поразмыслил на предмет истинных мотивов громких обвинений в сторону России. Журналист также обсудил темы переписывания истории ВОВ и сноса памятников в ЕС.
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