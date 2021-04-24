Задело. «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства 27.03.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал дипломатические скандалы, разразившиеся на этой неделе по всей Европе и поразмыслил на предмет истинных мотивов громких обвинений в сторону России. Журналист также обсудил темы переписывания истории ВОВ и сноса памятников в ЕС.

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