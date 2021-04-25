Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к творчеству Александра Пушкина. Познер считает Пушкина нерусским писателем, хотя понимает, что сам Александр Сергеевич думал наоборот. По словам журналиста, Пушкин был светлым и улыбался "каждым своим словом". Писатель радовался жизни, и в его произведениях "есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя".

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