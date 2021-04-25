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Политическая Россия. Грузины набили, Русские простили: Познер вновь унижает русский народ и русскую культуру 24.04.2021

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Политическая Россия 24.04.2021. Грузины набили, Русские простили: Познер вновь унижает русский народ и русскую культуру
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Политическая Россия - Грузины набили, Русские простили: Познер вновь унижает русский народ и русскую культуру (24 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к творчеству Александра Пушкина.  Познер считает Пушкина нерусским писателем, хотя понимает, что сам Александр Сергеевич думал наоборот. По словам журналиста, Пушкин был светлым и улыбался "каждым своим словом". Писатель радовался жизни, и в его произведениях "есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя".

 

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Комментариев: 1
Алекс
25 Апреля 2021, 07:53
Познер ты козел,вали нах. в свою любимую пендосию предателям здесь не место
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