Александр Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совету безопасности в случае убийства президента. Как уточнил сам Лукашенко, документ нужен на случай, если «президента застрелили». На прошлой неделе он сообщил о покушении на себя, которое раскрыли белорусские спецслужбы и ФСБ. А теперь появится документ, который определит, кто будет управлять страной, «если вдруг».

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