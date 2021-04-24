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Дождь. «Попытка остаться после смерти»: что означает декрет Лукашенко о передаче власти в случае убийства 24.04.2021

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Телеканал Дождь 24.04.2021. «Попытка остаться после смерти»: что означает декрет Лукашенко о передаче власти в случае убийства
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Телеканал Дождь - «Попытка остаться после смерти»: что означает декрет Лукашенко о передаче власти в случае убийства (24 Апреля 2021)

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Опубликовано: 25 Апреля 2021

Александр Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совету безопасности в случае убийства президента. Как уточнил сам Лукашенко, документ нужен на случай, если «президента застрелили». На прошлой неделе он сообщил о покушении на себя, которое раскрыли белорусские спецслужбы и ФСБ. А теперь появится документ, который определит, кто будет управлять страной, «если вдруг».

 

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